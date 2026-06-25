Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ – Mỹ vào lúc 09:00 ngày 26/06 đặt người hâm mộ trước một màn so tài khó dự đoán khi cả hai đều sở hữu những điểm mạnh riêng, không dễ bị khuất phục. Chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc sai lầm nơi hàng thủ cũng có thể làm thay đổi cục diện. Ngay dưới đây, đội ngũ chuyên gia Xoilac sẽ đưa ra nhận định chuyên sâu nhất cho màn so tài tại bảng D World Cup 2026!

Tìm hiểu tổng quan bảng D World Cup 2026

Bảng D quy tụ bốn đội tuyển gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Bồ Đào Nha và Ghana, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho hai tấm vé vào vòng knock-out. Sau lượt trận đầu tiên, Bồ Đào Nha tạm dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +2, trong khi Mỹ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chia nhau vị trí bám đuổi sau những màn trình diễn tương đối cân bằng. Ghana tạm xếp cuối, cần sớm cải thiện thành tích để nuôi hy vọng đi tiếp.

Ở lượt đấu thứ hai, màn đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ được xem là trận cầu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng. Nếu giành chiến thắng, một trong hai đội sẽ tạo lợi thế lớn trước lượt đấu cuối. Với khoảng cách điểm số không quá chênh lệch cùng hiệu số bàn thắng vẫn còn sít sao, từng bàn thắng và từng điểm số ở bảng D đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc.

Sơ lược bảng D vòng loại World Cup 2026

Nhận định phong độ Thổ Nhĩ Kỳ – Mỹ chi tiết

Phong độ hiện tại của hai đội đang có sự chênh lệch khá lớn trước khi bước vào trận đấu này. Những số liệu thống kê thực tế dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng, chính xác nhất về sức mạnh của mỗi bên.

Thổ Nhĩ Kỳ: Đội tuyển xứ vạn đảo đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng khi vừa trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Hàng phòng ngự của họ thi đấu mất tập trung khi để thủng lưới trung bình tới 2.2 bàn/trận. Việc thiếu vắng các trụ cột ở tuyến giữa khiến lối chơi trở nên rời rạc, thiếu đi tính đột biến cần thiết.

Mỹ: Trái ngược hoàn toàn, đại diện xứ cờ hoa lại đang sở hữu phong độ cực kỳ thăng hoa với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 4 chiến thắng. Hàng công của tuyển Mỹ thi đấu vô cùng bùng nổ khi ghi tới 12 bàn thắng trong các trận đấu này. Sự cơ động cùng nền tảng thể lực sung mãn giúp họ dễ dàng áp đặt thế trận lên các đối thủ.

Đánh giá phong độ của Thổ Nhĩ Kỳ – Mỹ

Cập nhật đội hình dự kiến giữa Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Khi tính chất trận đấu không cho phép bất kỳ sai lầm nào, việc bố trí đội hình tối ưu trở thành yếu tố được đặt lên hàng đầu. Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ nhiều khả năng sẽ sử dụng những gương mặt giàu kinh nghiệm kết hợp các nhân tố đang đạt phong độ cao.

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Altay Bayındır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan; İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz.

Mỹ (4-3-3): Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Timothy Weah.

Soi kèo Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ – Ai sẽ giành chiến thắng?

Qua tương quan lực lượng cũng như phong độ sau lượt đấu đầu tiên, USA được xếp nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, đối thủ vẫn đủ khả năng tạo ra thế tận khó chịu nếu tận dụng tốt cơ hội phản công, cụ thể tỷ lệ odds như sau:

Xoilac dự đoán kèo giữa Thổ Nhĩ Kỳ – Mỹ

Kèo châu Á

Mỹ gây ấn tượng bằng lối chơi giàu tốc độ, chuyển đổi trạng thái hiệu quả ở trận gần nhất. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng tốt nhưng thường gặp khó trước những đối thủ có cường độ pressing cao. Với mức chấp 0.5 bàn, lựa chọn USA được đánh giá an toàn hơn nếu đội tuyển của HLV Pochettino duy trì phong độ hiện tại.

Kèo tài xỉu

Đây là trận đấu mà cả hai đều cần điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, vì vậy khả năng xuất hiện thế trận cởi mở là khá lớn. Mỹ sở hữu hàng công đạt hiệu suất ghi bàn tốt, còn Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải đẩy cao đội hình nếu rơi vào thế bị dẫn. Mốc 2.75 bàn là lựa chọn hợp lý cho kịch bản có từ 3 bàn thắng trở lên.

Kèo phạt góc

Cả hai đội đều khai thác biên khá nhiều với những cầu thủ tốc độ, thường xuyên thực hiện các pha tạt bóng vào vòng cấm. Nếu thế trận diễn ra giằng co đúng dự đoán, số lần dứt điểm và phá bóng của hàng thủ sẽ gia tăng, kéo theo nhiều tình huống phạt góc. Vì vậy, Tài 9.5 góc là phương án đáng để cân nhắc.

Loại kèo Lựa chọn đáng cân nhắc Kèo Handicap Mỹ -0.5 Kèo tài xỉu Tài 2.75 Phạt góc Tài 9.5 góc Tỷ số chung cuộc Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Mỹ

Kết luận

Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ – Mỹ vào lúc 09:00 ngày 26/06 khép lại với dự báo về một trận đấu cân bằng nhưng không kém phần quyết liệt khi cả hai đều hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Xoilac để cập nhật những bài soi kèo, nhận định chuyên sâu mỗi ngày!